Meteo |  la lunga estate ha i giorni contati Da domenica arriva il maltempo

È il risultato di un nuovo studio che collega le emissioni di gas serra legate all’uomo e i cambiamenti negli eventi meteorologici estremi. La crisi del clima - secondo i ricercatori - ha colpito direttamente almeno 1 - 2 miliardi di persone e sono state 60.951 le morti umane ad essa collegate - La crisi del clima ha un prezzo e non solo in termini di salute del Pianeta e degli esseri che ci vivono, ma anche in termini economici. Le ondate di calore, le inondazioni, gli incendi o la siccità, infatti, ci sono costati negli ultimi 20 anni ... (iodonna)

Meteo : finalmente c’è la data precisa per l’addio al caldo | Cambio repentino delle temperature - Meteo: Cambio repentino e inatteso delle temperatura, sembra proprio che l’estate stia ufficialmente per finire, scopriamo allora la data. L’autunno sembra proprio che non voglia arrivare. Bello il caldo, questo è vero, ma quando non se ... (howtodofor)