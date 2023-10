Meteo | arriva la svolta | dalla prossima settimana fresco | pioggia e neve in montagna

Nel 2016, sull'onda di El Niño - un'oscillazionenaturale che tende a far aumentare le ... Questa constatazionedopo un settembre caldissimo e un'estate di eventi meteorologici estremi in ...

Svolta Meteo - Prossima Settimana con Ciclone Italico, fresco e ... iLMeteo.it

Meteo, le previsioni: arriva il maltempo con il ciclone atlantico: neve e freddo autunnale. «Rischio fenomeni ilgazzettino.it

Crollo delle temperature, anche di 20 gradi, con un vortice ciclonico che raggiungerà l’Italia portando l’autunno. La mappa di 3bmeteo con le previsioni del tempo città per città ...Giovedì 12: persistono condizioni di stabilità con sole e caldo anomalo, salvo locali pioviggini in Liguria. Venerdì 13: stabile e caldo salvo locali piovaschi in Liguria. Sabato 14: qualche pioggia ...