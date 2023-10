Meteo | ancora caldo poi arriva il maltempo | previsioni di oggi e domani

... che resteràper qualche tempo sull'Italia, arriva il forte maltempo e con lui l'autunno. Questo il quadro delineato dalle previsioniper oggi, domani e fino a venerdì 13 ottobre . Dalla ...

Meteo, ancora caldo e sole: le previsioni di lunedì 9 ottobre Sky Tg24

Meteo: ancora caldo, troppo caldo! Ma presto tutto cambierà Meteo Giornale

Tempo ancora stabile nel corso dei prossimi giorni ma con graduale calo delle temperature. La prima decade di ottobre si chiude all'insegna del caldo con massime da record su diverse città come Torino ...Sul resto della Penisola tempo ancora soleggiato ma con nubi in aumento sull'alta Toscana e rovesci o temporali verso sera. Le temperature non dovrebbero cambiare in modo apprezzabile, degli aumenti ...