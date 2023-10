Mete calde da visitare in autunno | consigli per il weekend

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Per fuggire ai primi freddi, Vuelinga le destinazioni dove godere ancora della bella stagione MILANO – Se il “back to” è più nostalgico del previsto, se il suono delle onde che vi risuona in testa sovrasta il frastuono della città, se i ricci di mare sono più invitanti di quelli delle castagne, quello che vi serve è una fuga al mare d’. Tra le destinazioni migliori dove dimenticarsi di guanti e cappello per lasciar spazio a costumi e infradito vi sono la vivace Barcellona, la mediterranea Malta, le Isole Canarie con le loro tradizioni, la ricchezza culturale di Malaga, le meraviglie de Il Cairo, il lato green di Valencia e i colori dei vicoli di Alicante. Sono tutteche Vueling, parte del gruppo IAG, propone per unlungo in questo inizio d’, tra passeggiate in riva ...