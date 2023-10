Le donne in poste gli anziani sono più a rischio, ma l'può colpire anche uomini e persone più giovani, quindi è importante essere consapevoli del proprio rischio e prendere ...

Menopausa e osteoporosi: screening gratuiti all’ospedale Massaia Gazzetta D'Asti

Il 18 ottobre è la Giornata mondiale della Menopausa IdeaWebTv

Il 20 ottobre, invece, l’attenzione si focalizzerà sull’osteoporosi, malattia dell’apparato schelettrico che spesso non causa sintomi evidenti fino a quando non si verifica una frattura. Le donne in ...Ariano Irpino (Av) - Il prossimo 20 ottobre 2023, in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, l’ASL di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, promuove una ...