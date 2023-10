Meloni non teme le agenzie di rating | ma la sua maggioranza | Niente emendamenti alla manovra

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Giorgiaè convinta di avere un ombrello in caso di maltempo. Il nostro debito, è il messaggio che fa arrivare ai capigruppo di, è totalmente italiano. E i mercat... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ma come: il governatore ex capo della Schlein accusa Giorgiadi voler tagliare i fondi della Sanità e luiriesce neanche a far quadrare i conti di casa sua Eccolo, Bonaccini: 'Sulla ...

Perché Meloni non punta sulla riforma per gli anziani non autosufficienti Il Foglio

Giorgetti smentisce Meloni e Salvini: non arriveranno soldi dalla tassa sulle banche (di L. Bianco) L'HuffPost

La premier alle prese con i giudizi degli analisti, dopo i dubbi di Fitch: "Ma non saremo declassati da Moody's". In serata riunisce la maggioranza per blindare la Finanziaria: non voglio assalti all ...Il ministro dell’Economia non aveva partecipato a una prima riunione di maggioranza ... Accanto alla premier, Giorgia Meloni, ci saranno come a inizio settembre i vicepremier Matteo Salvini e Antonio ...