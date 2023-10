Meloni accorcia la missione in Africa per la crisi in Israele

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ROMA – A causa delladovuta all’attacco di Hamas a, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgiaha deciso dire la sua visita in(più precisamente in Mozambico e Congo), inizialmente prevista per venerdì 13 e sabato 14 ottobre. La premierarriverà a Maputo, capitale del Mozambico, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Migranti,: “Italia ponte trae Ue” La promessa dia Berlusconi: “Ti renderemo orgoglioso”sul Mes: “Il tema non mi è stato posto dai leader dell’Ue” Alluvione, Bonaccini: “Darisposta purtroppo non ...