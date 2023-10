Meghan Markle scopre le spalle e fa girare la testa | look avorio da 4 000 euro

Leggi su dilei

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Quando la concorrenza è alta,gioca la carta dell’eleganza seducente. Et voilà, indossa un outfitdi Altuzzara che lascia scoperte lee parte di décolleté e schiena e catalizza l’attenzione di tutti., il piano per non restare nell’ombra È così chesi è presentata insieme a Harry a un evento organizzato a New York in occasione della Giornata sulla Salute Mentale. Un tema molto seguito dai Royal di tutto il mondo. Per citare qualche nome, Letizia di Spagna che ha presenziato a un altro appuntamento organizzato a Madrid vestita di verde o Kate Middleton che in Gran Bretagna ha fatto parlare di sé con la giacca gialla.e Harry sapevano di essere gli sfavoriti in questa partita ...