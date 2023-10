Meghan Markle e il look preppy | la ragione della giacca da college amata anche da Lady Diana

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dopo la loro rinuncia ai ruoli ufficiali nella famiglia reale, Harry esono diventati attivamente coinvolti nella loro attività filantropica. Hanno dato vita a Archewell, concentrando una parte significativa del loro impegno sulla salute mentale. Questa dedizione li ha portati a partecipare alla Giornata internazionale dedicata a questa tematica. Hanno deciso di visitare la Marcy Lab School e, in seguito, sono stati presenti a un summit presso gli Hudson Yards di New York. La visita alla Marcy Lab School La Marcy Lab School collabora strettamente con la Archewell Foundation. Questa istituzione, fondata da Maya Bhattacharjee-Marcantonio e Reuben Ogbonna, si dedica all’istruzione dei giovani neri, aiutandoli a integrarsi nel mondo del lavoro, con un focus particolare sul settore tecnologico. Gli studenti, che hanno un’età compresa tra 18 e ...

Harry e Meghan Markle non risparmiano sulla loro sicurezza personale. Basti pensare che qualche giorno fa, per partecipare al Festival della Giornata mondiale della salute ...Il duca e la duchessa di Sussex hanno incontrato i diplomati della Marcy Lab School. Meghan Markle ha indossato la giacca da college per un motivo ben preciso.