Medioriente | Hamas | “Decapitazione bambini falsa notizia”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Pubblicato il 11 Ottobre, 2023 “Affermiamo categoricamente la falsità delle accuse inventate promosse da alcuni media occidentali, che adottano in modo non professionale la narrativa sionista piena di bugie e calunnie contro il nostro popolo palestinese e la sua resistenza. L’ultima delle quali è stata l’affermazione di aver ucciso, decapitandoli e prendendo di mira i civili”. È quanto scrivein un comunicato, come riporta Al Jazeera. Il gruppo palestinese ha invitato i media occidentali a “non schierarsi ciecamente con la narrativa sionista, che è piena di bugie e calunnie”. Fonte LaPresse