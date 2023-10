Medio Oriente | Renzi “Serve politica estera | l' Ue si dia una svegliata”

Guerra in Medio Oriente? Dal Golfo Persico invochiamo Gigino Di Maio - Roma, 11 ott – Defilato – almeno da tivvù e giornali – il fronte ucraino dove, se non si fosse ancora capito, si combatte una Guerra all’Europa, un altro fronte che interessa non meno degli altri l’Italia è proprio quello (solo) acuitosi in questi ... (ilprimatonazionale)