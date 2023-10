MCU | tutto pronto per avere il reboot de I Fantastici 4?

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Finalmente abbiamo qualche dichiarazione da parte di Matt Shakman, regista delde I4, che si dice molto ansioso di poter fare degli annunci ufficiali sul film. Tuttavia lo sciopero di attori e sceneggiatori non incoraggia su dichiarazioni ufficiali Dopo diversi roumors sulla questione e indizi sparsi qua e là nei vari film dell’universo Marvel sembra che finalmente l’ingresso nell’MCU de I4 sia finalmente realtà. In una nuova intervista a Collider, infatti, il regista, Matt Shakman ha condiviso alcune novità relative alla produzione delde I4. Infatti non bisogna ignorare le diverse voci che sono circolate sui papabili membri del cast. Shakman non si è sbilanciato nel fare specifici nomi, anche perché c’è da considerare che lo sciopero in corso di ...