Matteo Salvini e il sogno di una centrale nucleare a Milano | «Potrebbe aprire nel 2032 | la vorrei nella mia città»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Che il governo Meloni stia premendo il piede sull’acceleratore per far tornare ilin Italia non è certo una novità. Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin si è espresso più volte a favore dell’energia atomica, raccogliendo il plauso anche di alcuni leader delle opposizioni, tra cui Carlo Calenda. Ora però è un altro ministro a tornare sul tema e fare il primo grande annuncio: «Ho chiesto ai tecnici del mio ministero. Se partiamo nel 2024, nelpossiamo accendere il primo interruttore di una», ha detto il ministro delle Infrastrutturea un convegno sula Roma. Nel corso del suo intervento, il leader della Lega ha suggerito anche una possibile location: «Da milanese la primala ...

Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e i trasportiquesta mattina alla quarta edizione di 'Intelligence week, nucleare si può fare' organizzata dalla Banca Finnat ...

