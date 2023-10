Matteo Battaglia | il 22enne è morto dopo giorni di agonia L’accaduto

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), ildi. Precipitato per tre metriil crollo di un solaio, 22 anni, era un giovane di Comiso, un comune del libero consorzio comunale di Ragusa in Sicilia,dinell’ospedale di Catania. Il giovane, che lavorava presso una ditta di motori, domenica scorsa si era recato con la fidanzata per visionare un immobile di via Generale Amato. Qui, la fidanzata voleva aprire la propria attività. Mentre il giovane stava ispezionando il sottotetto, improvvisamente il solaio ha ceduto eè precipitato per circa tre metri. Nell’impatto con il suolo ...