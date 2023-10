(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "Francescovenne barbaramente ucciso quarant'anni or sono da sicari della camorra. I killer e i loro mandanti volevano far tacere un sindacalista impegnato nella difesa della dignità del ...

Mattarella ricorda Imposimato,testimone di lotta per la legalità Agenzia ANSA

Mattarella ricorda l'uccisione di Imposimato: "Lottava per la legalità" Tfnews

"Francesco Imposimato venne barbaramente ucciso quarant'anni or sono da sicari della camorra. I killer e i loro mandanti volevano far tacere un sindacalista impegnato nella difesa della dignità del la ...I killer e i loro mandanti volevano far tacere un sindacalista impegnato nella difesa della dignità del lavoro e nella salvaguardia dell'ambiente e, insieme, intimidire e minacciare il fratello, il ...