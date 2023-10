Matrimonio a Prima Vista 11 | ecco cosa succederà nel sesto episodio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Juanchi e Gianna (US Real Time) Mercoledì prossimo, 18 ottobre 2023, sarà tempo di ‘reunion’ per le tre coppie protagoniste dell’undicesima edizione di. I sei protagonisti avranno, infatti, modo di trascorrere un weekend insieme, ma inevitabilmente il focus si concentrerà soltanto su due di loro. Scopriamo dunque cheneldel docureality di Real Time, già disponibile su Discovery +. I primi ad arrivare nel resort scelto dalla produzione saranno Juanchi Sanchez e Gianna Di Rosa. Quest’ultima non potrà fare a meno di rattristarsi quando si troverà faccia a faccia con Sonia Liverani e Alberto Miliziano, che si presenteranno mano nella mano dandole modo di capire che il lorosta ...

Matrimonio a prima vista 11 anticipazioni quinta puntata : l’inizio della convivenza non andrà bene per tutti

Comedata utile, era stata individuata quella di venerdì 13 ottobre, ma le tempistiche ... sposata in unprivato (anche se non legalmente) nel gennaio 2023. Gli ordini ...

Matrimonio a prima vista 8: le anticipazioni della quinta puntata Io Donna

Matrimonio a prima vista 11: Alessandro e Valentina trovano un'intesa (a letto), ma tra Gianna e Juanchi le cose precipitano Vanity Fair Italia

Mercoledì prossimo, 18 ottobre 2023, sarà tempo di ‘reunion’ per le tre coppie protagoniste dell’undicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. I sei protagonisti avranno, infatti, modo di ...Villa Balbiano sul lago di Como è una delle location del film House of Gucci: è stata scelta come set per le scene ambientate nella casa di Aldo Gucci ...