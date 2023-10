Masters 1000 Shanghai | Dimitrov | “Con Alcaraz ho dimostrato il mio valore”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Nel corso degli anni ho affrontato molti giocatori diversi, e ovviamenteè uno dei più giovani. Ho sempre pensato che avrei potuto fare qualcosa di più nei miei match precedenti contro di lui. Ma non volevo scendere in campo oggi con certi obiettivi e certe aspettative. La mia aspirazione era semplicemente giocare un match migliore e fare le scelte giuste. Volevo correggermi. Credo di essere riuscito a farlo questa sera”, ha dichiarato Grigor,che ha confermato il suo stabile posizionamento in top 20 e raggiunge Nicolas Jarry ai quarti di finale di Shangai, gli ottavi della sua stagione. “Fisicamente lui è ad un altro livello. Io credo di essere ad un buon livello ma vederlo arrivare su alcune palle è stato semplicemente spettacolare per me, anche come giocatore. Nel tennis però devi essere abbastanza intelligente da saper compiere ...