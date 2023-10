Massimo Recalcati | Papa Giovanni e Bergamoscienza | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’incontro con lo psicoanalistaa Molte Fedi, la festa in ricordo di SanXXIII a Sotto il Monte e gli incontri di. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 11 ottobre. Ecco gli appuntamenti.alle 18 alla libreria Incrocio Quarenghi, a, Sabrina Gabriele presenta il suo romanzo “Quattro giorni o sempre” (edizioni e/o). Dialoga con l’autrice Leopoldo Chiummo. New York, due donne, due vite confuse in un amore assoluto, primitivo ed eterno.alle 18.30 all’Oratorio dell’Immacolata disi terrà un incontro dal titolo “Sentire è diverso da ascoltare: l’importanza dell’ascolto attivo”. Gli specialisti coinvolti ...