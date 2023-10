Massimiliano Varrese | l’ex moglie lo distrugge così!

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) New Martina e Patrizio Chianese fidanzati: Ulteriori Indizi su una Possibile Relazione?Arrivano i complimenti e gli auguri di Oriana Marzoli a Edoardo DonnamariaAlessandro Rosica e la previsione su Antonella Fiordelisi: rimarrà sempre più sola! GF,distrutto pubblicamente dalla sua ex: il commento sul volto del reality show di Alfonso Signorini è virale! ANTICIPAZIONI GF: SIGNORINI MOSTRERA’ AIL TERRIBILE COMMENTO DELLA SUA EX? SPUNTA LA FOTO- Manca ormai pochissimo alla nuova puntata del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da milioni di telespettatori, nella quale assisteremo a una nuova eliminazione. Al televoto troviamo: Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Heidi Baci e Valentina ...

Grande Fratello - riavvicinamento tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese : “Non devi giocare con me - io non sono…”

Anzi, conrispunta il rischio bullismo nella casa. Forse che la tv commerciale non funzioni senza il suo trash quotidiano Mentre qualcuno paventa il ritorno della D'Urso, ...

Grande Fratello, parla l'ex moglie di Massimiliano Varrese: "Se ci siamo separati ci sarà un perché" ComingSoon.it

Al GF Massimiliano Varrese ed Heidi Baci si sono improvvisamente avvicinati, tanto da finire a letto insieme: i fan sentono puzza di strategia.Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese e madre di sua figlia, sui social ha dato ragione a chi accusa il suo ex di un comportamento maschilista in ciò per gli atteggiamenti dell'attore rom ...