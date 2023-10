Massafra | accusa | una rapina e sette furti aggravati | un arresto Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella stazione dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 30enne del posto, presunto responsabile dei reati die di, che avrebbe commesso da agosto 2022 e giugno 2023 nel comune di. L’uomo, avrebbe imperversato con metodica precisione e allarmante frequenza in diversi esercizi commerciali del comune jonico, creando, in quel periodo, un clima di preoccupazione tra gli esercenti della zona. Le indagini deidi, coordinate dalla Procura della Repubblica di ...