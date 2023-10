Massacri di civili nei kibbutz | l’inviato della Fox sul posto | «Siamo entrati a Be’eri | qui hanno decapitato le persone» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «nella città dicon l’esercito israeliano. Il 10%comunità è stata massacrata da Hamas». A parlare è il reporter sul campo di Fox News Trey Yingst, il quale riferisce che un generale ha dichiarato davanti alla telecamera che «sono state trovate vittime decapitate», così come altre «con le mani legate dietro la schiena». Sabato, gli uomini di Hamasattaccato ildiuccidendo centinaia di. Lì si trovava anche la coppia italo-israeliana Eviatar Moshe Kipnis e Lilach Lea Havron, entrambi ancora dispersi in Israele. I frame delle telecamere di sorveglianza avevano dimostrato che i miliziani sono riusciti a penetrare nel, uccidendo il conducente e il passeggero di un’auto, per ...