Mary Lou Retton | prima ginnasta olimpionica Usa | ricoverata in gravi condizioni

Mary Lou Retton in fin di vita - America trema per regina della ginnastica

Retton, una delle più grandi ginnaste nella storia degli Usa, oro a Los Angeles '84 nell'all around, è ricoverata in terapia intensiva in un'ospedale del Texas dove da una settimana sta ...

Mary Lou Retton, una delle più grandi ginnaste nella storia degli Usa, oro a Los Angeles ‘84 nell’all around, è ricoverata in terapia intensiva in un’ospedale del Texas dove da una settimana sta ...La “fidanzatina d’America” Mary Lou Retton, plurimedagliata a Los Angeles ’84, è attacca ad un respiratore da alcune ...