Mary Lou Retton in fin di vita | America trema per regina della ginnastica

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L'ex ginnasta oro alle Olimpiadi nel 1984 è in condizioni gravissime, affetta da una rarissima forma di polmoniteLou, 55 anni, è in condizioni gravissime. L’ex ginnasta, oro alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 nell’all around, è ricoverata in terapia intensiva in un ospedale del Texas e “lotta per la”, come ha reso noto sua figlia McKenna Kelly con un post su Instagram. L’ex ginnasta è affetta da “una rarissima forma di polmonite” e “non è in grado di respirare autonomamente”. La figlia dell’olimpionica ha avviato una raccolta fondi perché la madre non è coperta da assicurazione medica. A Los Angeles ’84, la 16enne ginnasta divenne la primana a conquistare una medaglia d’oro ai Giochi nella. In quell’edizione delle Olimpiadi, l’atleta si aggiudicò anche 2 argenti ...