Martina Colombari | la foto acqua e sapone a 48 anni | splendida e criticata

Leggi su dilei

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)è una delle ex Miss Italia più apprezzate di sempre. La bellissima modella è stata eletta reginetta di bellezza del 1991 e, da allora, ha stregato l’Italia con la sua bellezza senza tempo e sempre elegante. Anche adesso, a distanza di molti, peril tempo sembra proprio non essere passato e la sua avvenenza è sorprendente. Di recente, la modella, ha postato sul suo account Instagram ufficiale, unasenza trucco, dove la sua bellezza naturale è sembrata ancora più luminosa di sempre. Gli haters, però, non hanno apprezzato lo scatto postato dall’ex Miss Italia e hanno commentato il post con delle feroci critiche.: bellissima no make-up a 47, le critiche Molti personaggi ...