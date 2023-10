(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Due secondi posti, un quarto, un ottavo, un decimo e un ritiro, è tutto quel che Sergioè riuscito a portare a casa dalla ripartenza del campionato dopo la pausa estiva. Un po' poco per chi ha a ...

F1 - Sergio Perez spegne le polemiche : “Marko si è scusato - non intendeva offendermi”

Formula 1 - Helmut Marko ammonito dalla Fia per commenti discriminatori su Perez

La sensazione è che la fiducia espressa a parole nei confronti di, da Horner più che, non sia a tempo indeterminato e Red Bull si aspetti perlomeno un segnale per non guardare a soluzioni ...

Marko: Perez, il contratto 2024 e un futuro nelle mani di Checo Autosprint.it

Red Bull, Marko silura Perez: "Ha bisogno di cambiare squadra" Tuttosport

Al di là dell'accordo tra Red Bull e Perez, Marko rimette le sorti del 2024 nelle prestazioni che il pilota riuscirà a fornire nelle prossime gare: "Abbiamo tre validi piloti in Alphatauri" ...ROMA - Mentre Max Verstappen si è laureato per la terza volta campione del mondo di Formula 1 in Qatar, dall'altra parte del box della Red Bull si comincia a respirare un'aria di cambiamento. Sergio P ...