Marco Mengoni canta in francese La Dernière Chanson Due Vite

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)alla conquista dell'Europa. Esce venerdì 13 ottobre "La(Due)" (Epic Records Italy / Sony Music Italy), la versione per la Francia di Due, canzone 4 volte platino e vincitrice dell`ultima edizione del Festival di Sanremo che ha into anche l`Europa.a maggio ha ottenuto il 4° posto all'Eurovision Song Contest, aggiudicandosi il premio per la miglior composizione ed ora prende una nuova vita. Il brano è disponibile da venerdì su tutte le piattaforme digitali.L`attenzione in Francia perè in continua crescita: dopo l`anteprima live in primavera, a brevesi esibirà a Le Zénith di Parigi - venue iconica per la musica live e ...