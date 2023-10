Marcelino si sfoga | «Al Marsiglia comandano i tifosi | è impossibile»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le parole di, ex allenatore del, sul suo addio dal club francese. Tutti i dettagli in meritoha parlato a L”Equipe della sua esperienza in Ligue 1 con il. PAROLE – «Mi sentivo molto arrabbiato, deluso e triste. Avevamo messo tutto il nostro entusiasmo nello sviluppo di un progetto importante, in un grande club. In ogni caso, pensavamo che fosse un grande club in tutti i sensi della parola, ma alcuni fatti deplorevoli dimostrano che non è un club così grande come dovrebbe essere. Alcuniradicali vogliono influenzare in modo permanente gli eventi e gli impediscono di essere un grande club. La mia brevissima esperienza mi fa pensare che sia un club dove creare un progetto è assolutamente. Perché un club così grande non può ...