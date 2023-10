Manovra | doppia doccia gelata per il governo | Pil tagliato e crescita ferma ancora a lungo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Unadietro l’altra. Sia dal Fondo Monetario internazionale che dall’Istat arriva una batosta per ilitaliano e per ladell’economia. Il dato più preoccupante arriva dal Fmi, con il taglio delle stime del Pil per il 2023 e il 2024 che fa temere l’esecutivo in vista della. Il World Economic Outlook dell’Fmi evidenzia la frenata economica globale,più pesante in Europa. E in Italia gli effetti sono inevitabili: lasarà dello 0,7% nel 2023, con un taglio di 0,4 punti percentuali rispetto alle previsioni di luglio. E anche nel 2024 lasi fermerà allo 0,7%, con un taglio di 0,2 punti. Il quadro globale vede una frenata nel 2023 che si trasformerà in un’ulteriore riduzione della ...