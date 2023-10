Mangiano la pizza e scappano | il ristoratore pubblica la foto sui social | “Vi siete dimenticati di pagare | venite a farlo per favore”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Consumano due pizze senzail conto: è quanto accaduto in un ristorante di Montepaone, in provincia di Catanzaro, con il proprietario del locale che ha successivamente denunciato l’accaduto sui. “Ieri sera delle persone hanno lasciato il locale dimenticando, siamo certi involontariamente, di saldare il conto. Sevoi i protagonisti di questa storia, vi invitiamo a passare da noi o a ricontattarci per regolare il conto in sospeso: siamo qui per risolvere la situazione nel modo più sereno e amichevole possibile, prima di valutare eventuali azioni legali e consegnare le riprese delle telecamere alle autorità”. “Speriamo che la questione possa essere risolta in modo positivo e civile e ne approfittiamo per ringraziare i nostri clienti sempre corretti e di supporto. La, specifichiamo, serve ai diretti ...