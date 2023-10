Mangiano due pizze e scappano senza pagare il conto | il ristorante pubblica le loro immagini sui social | “Ci hanno dato identità false nella prenotazione”

Mangiano due fiorentine al ristorante e scappano dopo 40 minuti senza pagare il conto da 120 euro : “Hanno agito come se stessero rubando”

Mangiano muffin “speciali” - ma vengono ricoverati in ospedale : due arresti

Hanno consumatopizze in un locale di Montepaone, ma non hanno pagato il conto. I titolari della pizzeria hanno postato le loro foto (oscurando i volti) su Facebook, invitandoli a rimediare alla dimenticanza. L'...

Mangiano due pizze e vanno via senza pagare, ristorante posta foto ... Fanpage.it

Mangiano e scappano senza pagare, il titolare pubblica la loro foto su Facebook: «Siete pregati di saldare il ilmessaggero.it

Alla ripresa i bianconeri, i francesi e i campioni d'Italia in 7 giorni. Riecco, Krunic, Loftus-Cheek e Kalulu, infermeria quasi vuota. Sportiello-Calabria dal 1’ contro la Signora. Jovic avrà altri m ...Una storia già vista, ma che a quanto pare non smette di fare proseliti: a consumare la cena per poi fuggire senza pagare il conto è stata questa volta una coppia del ...