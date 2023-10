Manfredi chi l’ha visto? Napoli sogna una sindaca

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Una città frammentata. Con le periferie sempre più distanti dal luccichio delle luci del centro, E un sogno che cresce tra i napoletani quando si chiede di immaginare il prossimo sindaco. Il capoluogo campano è pronto per una donna al comando: un cambio di genere dopo decenni, a cui affidare un cambiamento radicale. D’altra parte, dopo due anni di amministrazione targata Gaetano, l’ex rettore dell’Università Federico II e ministro della ricerca nel secondo governo Conte non ha conquistato il cuore delle persone. Certo, ha dovuto fronteggiare non poche emergenze, a partire dal salvataggio del Comune dal dissesto, e col Patto per– l’accordo sul debito firmato a fine marzo 2022 e che ha messo in sicurezza il debito – ha ottenuto un risultato tutt’altro che scontato. Ma farsi amare dai napoletani è un’altra cosa, e se chiediamo un giudizio ...