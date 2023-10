La voce dell'ex componente degli OasisGallagher per una settimana sarà quella che annuncia le fermate dei tram di, con un messaggio speciale per segnalare l'arrivo all'Etihad Stadium: 'La casa dei campioni d'Inghilterra e ...

Liam Gallagher presta la sua voce ai tram di Manchester Radiofreccia

Manchester, Liam Gallagher annuncia le fermate dei tram: "Forza City, campioni d'Europa" La Gazzetta dello Sport

Liam Gallagher has shared some of the Oasis B-sides that he will be performing on his 'Definitely Maybe' tour next year.Former Oasis frontman Liam Gallagher is voicing announcements on Manchester's tram network this week. The Mancunian star will provide transport information to Metrolink passengers while the city hosts ...