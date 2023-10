Mamma cardiopatica rifiuta ricovero per paura di imminente sgombero

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCostretta a scegliere tra rischiare la vita o finire a vivere per strada. E’ il dilemma di Cristina che, con la figlia ventenne affetta da una malattia genetica degenerativa, vive senza reddito in un sottoscala di 30 metri quadrati del quartiere Materdei, a Napoli, su cui pende un ordine esecutivo di sfratto per morosità. Cristina in occasione di un precedente tentativo di esecuzione fu colta da un infarto acuto arginato dall’applicazione di cinque stent coronarici. “Per venerdì 13 ottobre – spiegano gli attivisti della Campagna per il diritto all’abitare, intervenuti a sostegno alle due donne – è fissato il nuovo accesso per lo sfratto che dovrebbe essere eseguito nonostante abbiamo documentato ai proprietari e alla Questura l’aggravarsi delle condizioni di Cristina”. Ed è proprio per ladi non poter più rientrare a casa che la donna ...