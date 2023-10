Maltratta la compagna e la segrega in casa | arrestato

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) All’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Taranto, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Taranto, nei confronti di un cittadino di Manduria presunto responsabile dei reati di sequestro di persona, violenza privata aggravata e danneggiamento. Il provvedimento giudiziario nasce dall’intervento del personale del Commissariato di Manduria per la segnalazione di una violenta lite familiare. I poliziotti hanno incontrato una donna visibilmente provata che, dopo le prime cure dei sanitari, ha avuto la forza di denunciare l’uomo che era in sua compagnia per le violenze subite. La donna, assistita ed ascoltata dal personale specializzato della Polizia di Stato, che ha attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, ha trovato la forza di raccontare la relazione avuta ...