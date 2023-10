Magliocca | “Regioni e città sono essenziali per orientare le future politiche dell’UE”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLe crisi come la pandemia di COVID-19 e la guerra d’invasione russa contro l’Ucraina hanno esposto sia le istituzioni che la società a gravi pericoli in termini di sicurezza e stabilità. Sulla spinta dei rapidi e profondi cambiamenti e delle trasformazioni che l’UE sta attraversando su diversi fronti, così come dei rischi e dell’elevato grado di incertezza che caratterizzano questo momento storico, l’Unione europea ha deciso di lavorare sulla previsione strategica, uno strumento volto ae migliorare la regolamentazione (legiferare meglio) e leeuropee, al fine di garantire che le decisioni adottate oggi abbiano una prospettiva a più lungo termine e siano “a prova di futuro”. L’11 ottobre i membri del CdR hanno adottato un parere sulla previsione strategica in cui chiedono che la previsione a livello locale ...