Made in Sud verso il ritorno su Rai2

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)in Sud A volte la miglior cosa è tornare al passato. Nelle ultime stagioniha macinato diverse novità e non tutte, anzi quasi nessuna, sono andate bene. E così per la primavera del 2024 si pensa ad undiin Sud. Lo anticipa Giuseppe Candela su Dagospia. Ilal passato potrebbe essere doppio ossia riguardare anche la conduzione. Si ipotizza un possibile coinvolgimento degli indimenticati Gigi e Ross, che all’epoca avrebbero avuto dei dissapori con la produzione, e di Fatima Trotta. Tutti e tre, del resto, lontani dallo show comico hanno faticato a trovare una vetrina televisiva all’altezza (Gigi e Ross sono attualmente nel cast di GialappaShow). Il duo comico e la Trotta hanno condotto 11 edizioni del programma, ossia sin da quando il cabaret comico ha mosso i primi ...

Lutto a Made in Sud - è morto a Frank Carpentieri : le cause del decesso

Antonio D'Ausilio, nato a Napoli l'11 agosto 1972, è un attore e comico. È famoso per la sua partecipazione a programmi tv come Zelig e Made in Sud.