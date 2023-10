Madame spiega perché non vuole farsi raddrizzare i denti

... accompagnato da Nayt , Tony Boy ,, Ernia , Geolier, Lazza e Guè . Proprio il rapper ... 'Appena arrivato in albergo, sono stato invitato a raggiungerlo nella sua camera -il Crazy Barber ...

Tropico vara in barca il suo nuovo album ilmattino.it

L'ora del «Marrageddon»: cinquantamila spettatori attesi a Napoli ilmattino.it

Madame ha deciso di rispondere alle critiche sui suoi denti; tuttavia, la risposta non è piaciuta agli utenti del web ed è subito scoppiata la polemica ...Madame e il bullismo. Già in passato, la cantante ha rivelato di aver vissuto episodi sulla sua pelle poiché a scuola spesso veniva presa in giro per i suoi ...