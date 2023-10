“Ma por*a… Divento pazza” Myrta Merlino esplode a Pomeriggio Cinque | “Posso dire la verità?”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Puntata incandescente di, confuriosa come non mai nel corso dell’appuntamento del 10 ottobre. Intta su Canale 5, non è riuscita a contenere la sua rabbia e ha successivamente chiesto scusa per le parole e i toni utilizzati. Ma la sua reazione è stata del tutto spontanea, dopo essersi soffermata su uno dei fatti più agghiaccianti degli ultimi anni. E quindi il suo nervosismo è stato palpabile. Nei giorni scorsi, la conduttrice diaveva fatto discutere per un altro motivo. Un like sospetto da parte dilascerebbe pensare che no, i rapporti con Barbara D’Urso non sembrano essere dei migliori come vogliono fare credere entrambe. Tutto sarebbe partito dal commento di un ...