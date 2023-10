(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La Germania ha esortato il, assieme ad altri paesi del Medio Oriente, a giocare un ruolo attivo nel tentativo diglirapiti da Hamas in Israele."Ho già spiegato chiaramente che ...

Spinta per Franco alla Bei - poi alert sul Patto di Stabilità Ita - Giorgetti striglia Berlino e chiede aiuto a Gentiloni

Spinta per Franco alla Bei - poi alert sul Patto di Stabilità Ita - Giorgetti striglia Berlino e chiede aiuto a Gentiloni

... ha sottolineato la ministra degli esteri tedesca, Annalena Baerbock, davanti al Bundestag, alla vigilia della visita dell'emiro del Qatar a. 11 ottobre 2023

M.O, Berlino chiede al Qatar di intervenire per liberare gli ostaggi Agenzia askanews

Patto Ue migranti, Italia chiede tempo. Scontro Roma-Berlino su ong. "Confermati timori" Sky Tg24

Roma, 11 ott. (askanews) - La Germania ha esortato il Qatar, assieme ad altri paesi del Medio Oriente, a giocare un ruolo attivo nel tentativo di liberare gli ostaggi rapiti da Hamas in Israele.A Neukölln, Berlino, una rete filopalestinese ha organizzato festeggiamenti per Hamas. La politica chiede conseguenze gravi per i coinvolti.