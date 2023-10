Luxe Pack 2023 | Tonoli CEO Berlin Packaging Italy | “Sostenibilità nostro pilastro fondamentale”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) (Adnkronos) – In quanto esperti nel mondo delaging, ci si potrebbe aspettare che comeaging guardassimo soltanto alladelprodotto. Laè invece uno dei nostri pilastri strategici. Così, Alessandro, Ceoaging, in occasione dell’incontro “Shaping the future of sustainableaging” organizzato daaging, il maggiore Hybridaging Supplier a livello mondiale, specializzato nella fornitura diaging in vetro, in plastica e in metallo e chiusure, proponendo ai propri stakeholder un dibattito sullanel mondo del ...