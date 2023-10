Lukaku | 'Un ex Roma mi ha messo in contatto con la società | vi racconto tutto'

Roma - Lukaku : 'Tante bugie su di me - un giorno dirò la verità. L'Al-Hilal? Non ero convinto'

Lo dice l'attaccante dellaRomelu, in conferenza stampa dal ritiro della nazionale belga. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente ...

Roma, 42 milioni per fare tuo Lukaku: il Chelsea apre all’addio a titolo definitivo ForzaRoma.info

Dal ritiro del Belgio Romelu Lukaku svela un retroscena legato al suo passaggio alla Roma: "Ho lavorato durante nel corso di tutta l'estate - ha detto in conferenza stampa - ringrazio Nainggolan per ...Parlerò per tempo, ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati". Lo dice l'attaccante della Roma Romelu Lukaku, in conferenza stampa dal ritiro della nazionale ...