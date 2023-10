Lukaku | il Chelsea fissa il prezzo | ora tocca alla Roma | ma occhio alla concorrenza araba e italiana

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dopo la cessione in prestitodurante l'estate 2023, ilprogramma un addio a titolo definitivo per Romeluper il...

Una tendenza che lo accompagnato anche nel suoi 2 anni al, con 6 giocatori diversi in ... In nerazzurro è toccato a Lautaro Martinez e: 21 e 19 gol per il primo, 34 e 30 per il secondo. ...

Lukaku, patto col Chelsea: chi spedisce a Londra per restare a Roma Liberoquotidiano.it

Roma, Lukaku ha un patto col Chelsea: fissata la cifra per la cessione in estate, ultima parola al belga - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo la cessione in prestito alla Roma durante l'estate 2023, il Chelsea programma un addio a titolo definitivo per Romelu Lukaku per il 2024. I Blues considerano il belga definitivamente fuori dal pr ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.