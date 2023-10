Luka Vuskovic e l' altra meglio gioventù del calcio europeo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Non ancora diciottenne e già pagato 14 milioni di euro. Stiamo parlando del croatoVuškovic, classe 2007 (no, non è un errore) acquistato dagli inglesi del Tottenham. Attualmente in forza all’Hajduk Spalato (club che vanta uno dei migliori settori giovanili al mondo), il sedicenne difensore rimarrà in patria fino al 2025, quando partirà alla volta di Londra per onorare il contratto che lo lega agli Spurs fino al 2030. In unmoderno che corre alla velocità della luce, col mercato aperto tutto l’anno e con l’avvento di competitors dal portafoglio più o meno smisurato (leggasi proprietà arabe) è necessario per le società che vogliono stare al passo con i tempi muoversi il più rapidamente possibile per accaparrarsi i migliori talenti del pianeta. Bruciare la concorrenza, anche con costi elevati, per assicurarsi giovanissimi di prospettiva, ...