Luisa Sanfelice e la congiura dei Baccher

Leggi su espressonapoletano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) C’è una via a Napoli, in zona Vomero, che collega via Domenico Cimarosa ai gradini del Petraio. È intitolata ad una donna,, che ebbe un ruolo di non poca rilevanza nella storia del Regno di Napoli sul finire del ‘700. Un ruolo che, probabilmente, non si sarebbe mai aspettata di avere. Chi era ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.