Luciano Spalletti? Chi ha già fatto fuori | rivoluzione azzurra

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Da quasi due mesiè il commissario tecnico della Nazionale italiana. Da due giorni ne è anche l'allenatore. Lo si può notare dalla seconda lista di convocati che, rispetto alla prima, taglia alcuni ponti con il passato, e da una conferenza stampa lunghissima (oltre un'ora e mezza) in cui il ct ha comunicato il suo codice di comportamento. Nell'idea di, l'Italia che «tutti devono avere a cuore» è una squadra di club, non una selezione. I giocatori devono riconoscere Coverciano come il loro secondo centro sportivo, non un luogo a cui sono prestati per qualche giorno. Qui si fa l'Italia e la si fa come vuole, altrimenti il presidente Gravina avrebbe chiamato un tecnico meno blasonato, rinomato e più facilmente malleabile dall'alto. La nuova gestione parte dal campo, sia esso quello ...