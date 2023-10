(Di mercoledì 11 ottobre 2023) "E' ladi unche in questi anni mi hatanto, umiliato, offeso. E' ladiche per anni, ingiustamente, mi ha reso agli occhi delle gente come un delinquente.è ...

Non c'è una sola emergenza dibattimentale (intercettazioni incluse) dalla quale si possa desumere che ilche ha mosso l'agire delsia stato diverso'. Iscriviti alla newsletter

Lucano, 'è la fine di un incubo che mi ha abbattuto' Agenzia ANSA

Mimmo Lucano, in appello l'ex sindaco di Riace condannato a un anno e sei mesi Sky Tg24

"E' la fine di un incubo che in questi anni mi ha abbattuto tanto, umiliato, offeso. E' la fine di incubo che per anni, ingiustamente, mi ha reso agli occhi delle gente come un delinquente. (ANSA) ...Cadono quasi tutte le accuse a carico di Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace che era stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e altri reati.