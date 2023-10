Lucano | Corte Appello riscrive condanna | 18 mesi e pena sospesa

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Un anno e seicon sospensione della. Dopo circa sei ore di dibattimento in camera di consiglio, i giudici delladidi Reggio Calabria presieduta da Elisabetta Palumbo, hanno riscritto e quasi ribaltato la sentenza del tribunale di primo grado di Locri che aveva inflitto di 13 anni e duedi reclusione per l'ex sindaco di Riace Mimmo, facendo cadere gran parte delle accuse fondanti il primo pesantissimo verdetto.La sua compagna Lemlem e altri 15 imputati sono stati assolti.ta ad un anno Maria Taverniti, rappresentante della cooperativa Girasole.ha preferito aspettare l'esito nella sua Riace. Presenti al momento della sentenza i due avvocati di Domenico, Giuliano Pisapia e Andrea ...

