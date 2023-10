Lucano condannato in appello a un anno e sei mesi | assolto da quasi tutti i reati contestati

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Crollano inle accuse contestate all'ex sindaco di Riace Domenico "Mimmo". I giudici della Corte d'di Reggio Calabria, infatti, lo had une seidi ...

REGGIO CALABRIA. Crollano in appello le accuse contestate all'ex sindaco di Riace Domenico "Mimmo". I giudici della Corte d'appello di Reggio Calabria, infatti, lo hannoad un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa, contro la richiesta della Procura generale di 10 anni e ...

