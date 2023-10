Luc Besson torna in grande forma con ‘Dogman’

Leggi su lopinionista

ROMA – In tutte le sale cinematografiche dal 12 ottobre, torna informa Luc Besson con i suoi personaggi dannati in cerca di redenzione: presentato alla recente Mostra del Cinema di Venezia, il suo nuovo film Dogman è tratto da un reale fatto di cronaca. Un'opera toccante e meravigliosa che ci parla di un ragazzo ferito dalla vita e salvato dall'amore per i suoi cani. Il regista si chiede: che tipo di vita potrà avere questo ragazzo rinchiuso in gabbia con dei cani addestrati a combattere? Che cosa potrà mai diventare? Lo si può appunto soltanto immaginare. La frase di Alphonse de Lamartine sui titoli di testa, poi, è emblematica: "Ovunque ci sia un infelice, Dio invia un cane". Una pellicola assolutamente da non perdere.