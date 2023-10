Louis Vuitton alla Paris Fashion Week parla di seconde occasioni

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)ha scelto una nuova location per il suo flagship store parigino, introducendola anche come cornice della nuova sfilata. Da tempo si vociferava cheavrebbe scelto un nuovo edificio per contenere la sua magnificenza glam. Ed è proprio al civico 103 di Avenue des Champs-Élysées che prenderà vita il suo flagship store in quel di Parigi, un punto di riferimento scelto anche per la nuova sfilata durante la. La maison francese guidata da Nicolas Ghesquière ha scelto una cornice importante per la sua nuova sfilata. La collezione Primavera/Estate 2024 è accompagnata da uno sfondo arancio vitaminico effetto incellofanato che esalta ancor di ...